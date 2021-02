Ausbildungsmesse erstmals digital

Heidelberg.Welcher Beruf oder Ausbildungsgang wird wo angeboten? Seit zehn Jahren geben die Heidelberger Ausbildungstage auf diese Fragen Antworten. Mehr als 9000 Jugendliche haben seit 2011 das Berufsorientierungsangebot der Stadt genutzt. Nun wird es zum ersten Mal ein digitales Angebot: Am Dienstag, 16. März, kommen von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr mehr als 25 Betriebe und Einrichtungen im digitalen Raum zusammen und bieten Vorträge, Webinare, virtuelle Betriebsrundgänge und vieles mehr an. Anmeldung ist bis 15. März möglich per Mail an corinna.uebel@heidelberg.de.

