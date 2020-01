Ausgeh-Streit in Heidelberg: Vorwürfe gegen Stadtverwaltung

Heidelberg.Heidelberg. Vordergründig ging es am Dienstagabend im Heidelberger Karlstorbahnhof um den Kommunalen Ordnungsdienst, der im Falle grölender Nachtschwärmer in der Altstadt mehr durchgreifen müsse, um häufiger verkehrende Busse, die Feiernde wieder aus der Stadt rausbringen, um Plakate, die Gäste zu fairem Feiern aufrufen, sowie höhere Bußgelder für Randalierer, um die verhärteten Fronten im Dauerstreit um Sperrzeiten und Anwohner, die sich gestört fühlen, aufzuweichen.

Tatsächlich stand aber vor allem der Vorwurf im Raum, speziell Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) wolle Bemühungen seitens der Kneipenwirte und Barbetreiber, eine Lösung zu finden, torpedieren.

Nach Informationen von CDU-Stadtrat Matthias Kutsch erhielten jedenfalls am Dienstagmittag, wenige Stunden vor der Veranstaltung, alle potenziell interessierten Mitarbeiter etwa aus dem Kultur- oder Ordnungsamt eine E-Mail. Darin hieß es, wie Kutsch sagt, dass die Stadtverwaltung an der Veranstaltung nicht teilnimmt. „Ich habe mit mehreren Mitarbeitern gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie gerne gekommen wären.“ Christiane Calis von der Pressestelle der Stadt Heidelberg erklärt dazu: „Zu privaten Veranstaltungen - auch von Stadträten - nimmt die Verwaltung grundsätzlich nicht Stellung.“

Eigentlich war es die Stadt selbst gewesen, die zu diesem Treffen eingeladen hatte - einladen musste, denn bereits im Oktober hatte der Gemeinderat beschlossen, „unverzüglich“ eine Projektgruppe einzusetzen, die bis zu diesem Frühjahr eine Achtsamkeitskampagne für mehr Rücksicht im Heidelberger Nachtleben erstellen soll. Außerdem soll ein Profil für die neu geschaffene Stelle eines Nachtbürgermeisters ausgearbeitet werden. Passiert war aber erst einmal nichts - dann kam die Einladung zur Ideenwerkstatt, die am Freitag aber kurzerhand abgesagt wurde - „aufgrund der geringen Teilnehmerzahl“, wie die Pressestelle erläutert.

„Ich war irritiert“, drückt es Barbesitzer Daniel Wilson diplomatisch aus. Nachdem die Stadt das Treffen also gestrichen hatte, aktivierten Kutsch, Wilson und Tobias Breier vom Clubverband der Metropolregion Rhein-Neckar, Beteiligte und Interessierte. Am Ende kamen rund 50 in den Karlstorbahnhof - der sich als Gastgeber gefunden hatte - darunter Barkeeper, Türsteher, Kneipenwirte, Barbesitzer, Kommunalpolitiker, Studierendenrat der Universität Heidelberg und Anwohner.

Sie alle waren einig in der Sorge, die Altstadt könnte ihre Attraktivität als Ausgehzone verlieren, wenn es demnächst strengere Sperrzeiten geben sollte. Vor einem halben Jahr hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe nämlich entschieden, dass Bars, Kneipen, Restaurants unter der Woche um Mitternacht schließen müssen, am Wochenende um 2.30 Uhr. Die Richter hatten damit einer Klage von Anwohnern stattgegeben. Die Stadtverwaltung legte jedoch Berufung ein, nun ist der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim am Zug. Zugleich legte der Gemeinderat neue Sperrzeiten fest: auf 1 Uhr unter der Woche und 4 Uhr am Wochenende. Diese Neuregelung gilt, solange das Urteil nicht rechtskräftig ist.

Dass die Frustration bei Kneipenwirten und Barbesitzern groß ist, zeigte sich an dem Abend im Karlstorbahnhof deutlich. „Heidelberg hat nur ein Zentrum, wenn das ausstirbt, haben wir eine tote Stadt“, sagt Jan Weber, der seit zwei Jahrzehnten als Barkeeper arbeitet. Michael Markert, Wirt der Sonderbar, sieht das größte Problem im Lärmgutachten, das dem Urteil vom vergangenen Sommer zugrunde liegt und aus dem Jahr 2016 stammt. „Das Gutachten ist längst überholt.“

Hans-Dieter Stendel von der Destille, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, weist darauf hin, dass nur die Klagen von vier Anwohnern überhaupt in Karlsruhe zugelassen worden seien. „Bei uns in der Unteren Straße gibt es keine Beschwerden“, sagt er und betont: „Wenn ich an die Autobahn ziehe, weiß ich auch, was mich erwartet.“

Wie es nun weitergeht? „Öffentlichkeit herstellen, sich zu Wort melden“, schlägt Stadtrat Kutsch vor. Zum Beispiel bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Februar. Die Stadt wiederum erklärt, in „Abstimmung mit dem Gemeinderat“ nun festlegen zu wollen, wie die Themen Achtsamkeitskampagne und Nachtbürgermeister „zielführend weiterverfolgt werden können“.

