Ausgezeichnetes Festivalbild

Heidelberg.Das „Metropolink“-Festival für urbane Kunst hat mit diesem Bild den dem PR-Bild Award 2019 in der Kategorie „Social Media Story“ bekommen. Organisator Pascal Baumgärtner nahm die Auszeichnung am vergangenen Donnerstag in Hamburg von den Moderatoren Sabrina Ziegler und Carsten Spengemann entgegen. Die Fotografie von Tim Überrhein zeigt ein Gemälde des Künstlers Heracut und setzte sich gegen 600 Mitbewerber durch. Verliehen hat die Auszeichnung die dpa-Tochter „news aktuell“. Mehr als 50 Künstler haben seit 2015 bei „Metropolink“ die Stadt verändert. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019