Ausschüsse empfehlen neuen Standort

Heidelberg. Wo jetzt noch hohes Gras wächst, sollen nun doch bald Busse und Straßenbahnen ihren Platz finden. In einer Sondersitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses mit dem Haupt- und Finanzausschuss haben die Stadträte nun für einen Umzug des RNV-Betriebshofs an den Ochsenkopf gestimmt. Am Donnerstag hat der Gemeinderat in seiner letzten öffentlichen Sitzung vor der Winterpause

...