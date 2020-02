Ausschuss vergleicht Standorte

Heidelberg.Der künftige Standort des Ankunftszentrums für Geflüchtete wird Tagesordnungspunkt in der nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses. Dabei geht es um die beiden Alternativen „Gäulschlag“ und „Wolfsgärten“ – der von der Kreis-SPD gewählte alternative Verbleib auf Patrick-Henry-Village wird in der Verwaltungsvorlage nicht berücksichtigt.

Dafür gibt es je einen „Testentwurf“ für die beiden bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen in Wieblingen beziehungsweise Kirchheim. So legt das Land zwei Skizzen vor, die unter anderem jeweils ein viergeschossiges Wohngebäude für 2000 Asylsuchende und ein fünfgeschossiges Verwaltungsgebäude vorsehen.

Außerdem gibt es eine direkte Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile beider Standortvarianten: Sowohl im „Gäulschlag“ als auch in den „Wolfsgärten“ werden jeweils rund 80 000 Quadratmeter Flächenbedarf veranschlagt. So bestehe das Areal in Wieblingen aus nur einem Flurstück, das bereits im Besitz der Stadt sei, während das gesamte Kirchheimer Feldstück (174 000 Quadratmeter) aus 14 Flurstücken bestehe, die überwiegend im Besitz der Pflege Schönau seien. 43 000 Quadratmeter indes gehören der Stadt.

Die Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses beginnt am Mittwoch, 4. März, um 17 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses am Marktplatz. miro

