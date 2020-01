Ausstellung gegen das Verblassen

Heidelberg.Sie zeigt Aufnahmen aktueller, historischer und vergessener Schauplätze der Stadt: die Ausstellung „Spuren jüdischen Lebens in Heidelberg“. Besucher können sie bis Freitag, 14. Februar, im Rathaus-Foyer sehen.

Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Begegnungsprojekt des Geschichtsvereins Heidelberger Lupe, der jüdischen Kultusgemeinde und dem studentischen Verein Weitblick, das im August 2019 stattfand.

Schwarz-weiß und analog

Unter Anleitung des Berliner Fotografen Shay Dashevsky besuchten und fotografierten zehn junge Erwachsene aus Belgien und Deutschland die Schauplätze. Sie nutzten Analogkameras und schwarz-weiß Film, entwickelten die Bilder in der Dunkelkammer und verfassten die Ausstellungstexte. Für die Teilnehmer war der Workshop ein Begleitprogramm zu ihrer freiwilligen Arbeit im Rahmen eines Sommerlagers der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Neckarzimmern.

Die Fotos zeigen zentrale Orte wie die Heidelberger Synagoge, aber auch Orte, deren jüdische Vergangenheit heute wenig bekannt ist, die überbaut wurden oder schlicht nicht mehr da sind. Ein Ausschnitt aktuellen jüdischen Lebens bietet etwa das Bild der Bäckerei Seip in der Häusserstraße 7, einer einschlägige Adresse für koschere Backwaren.

Teilnehmerinnen Viola Renner-Motz und Leonie Wallisch erzählten bei der Vernissage am Montag, 20. Januar, von ihren Erfahrungen im Projekt und der „Herausforderung, Geschichte fotografisch festzuhalten“. Neben Bürgermeister Wolfgang Erichson sprach auf der Eröffnung auch Leonid Bychovski von der Jüdischen Kultusgemeinde. Er sieht die Ausstellung als kleinen aber wichtigen Schritt zur Sicherung von Spuren, die mit der Zeit verschwinden. „Besonders an dem Projekt finde ich, dass sich die jungen Menschen mit dieser Aufgabe auseinandersetzen“, so Bychovski. Vom 16. März bis zum 8. April wandert die Ausstellung anschließend weiter in die Pädagogischen Hochschule, Keplerstraße 87.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020