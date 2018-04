Ausverkauf in einer Villa

Anzeige

Heidelberg.„Totalauflösung in einer herrschaftlichen Villa“: Mit großen Anzeigen hat der Frankfurter Auktionator Peter Lindenfeld geworben. Noch heute, morgen und Montag (14. bis 16. April), bietet er von 10 bis 19 Uhr in der alten Villa Friedländer im Schloß-Wolfsbrunnenweg 48 auf rund 400 Quadratmetern Möbel, Geschirr und Schmuck an. Auch Lithografien von Georges Braques und Pablo Picasso sind im Angebot. Lindenfeld räumt bundesweit Immobilien und bestückt zum Verkauf stehende Villen. Es wird ständig nachgefüllt. Zuletzt hatte in dem Jugendstilgebäude eine Werbeagentur ihren Sitz. miro