Auszeit vom Krankenhausalltag

Heidelberg.Im Waldpiratencamp hoch über Heidelberg, einer Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung, können an Krebs erkrankte Jungen und Mädchen mit ihren Geschwistern beim Klettern, Töpfern oder Basteln den Krankenhausalltag für ein paar Tage vergessen. Das verdanken einige auch Christel Zachert: Die 78-Jährige unterstützt als Vorsitzende der Isabell-Zachert-Stifung das Camp seit dessen Eröffnung im Jahr 2003. Von den insgesamt zehn jeweils einwöchigen Aufenthalten, die jedes Jahr dort stattfinden und an denen regelmäßig über 40 Kinder teilnehmen, werden auf diese Weise zwei finanziert.

Mit Schwiegertochter Eva, ihrem Mann Hans und zwei von vier Enkelkindern kam sie nun aus Bonn nach Heidelberg, in der Hand einen großen Spendenscheck. Die Summe in Höhe von 54.000 Euro deckt die kompletten Kosten, die täglich für jeden der dieses Mal 40 Teilnehmer im Alter von 9 bis 16 Jahren anfallen.

Die Stiftung entstand aus dem Geld, das der Verkauf des Tagebuchs von Isabell Zachert, Christels Tochter, im Jahr 1995 einbrachte. Mehr als zehn Jahre zuvor war Isabell mit 16 an Krebs gestorben. „Damals sprach man noch nicht darüber, wenn Kinder an Krebs erkrankten“, erinnerte sich Zachert. „Als ich von der Gründung des Waldpiratencamps hörte, war ich gleich begeistert. Das gab es in Deutschland noch nicht“, ergänzte sie. Die Gruppe bestehe etwa zur Hälfte aus Patienten und Geschwistern, erklärte die stellvertretende pädagogische Leiterin Christina Maier. Sie und die übrigen vier hauptamtlichen Pädagogen werden von etwa 15 Helfern unterstützt. „Die Kinder sollen nie alleine sein, deshalb haben wir einen hohen Betreuungsschlüssel“, betonte sie.