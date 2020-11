Autenrieth: „Wir schaffen das“

Heidelberg.Die Kliniken der Region stellen sich auf eine steigende Zahl von Covid-19-Patienten in den nächsten Tagen ein. Das haben Krankenhauschefs am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Universitätsklinikum Heidelberg formuliert – verknüpft mit dem Appell an die Bevölkerung, Hygieneregeln einzuhalten, aber auch keine Arztbesuche oder Krankenhaustermine aus übertriebener Angst vor einer Ansteckung

...