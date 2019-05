Auto durchbricht Leitplanke

Das Unfallfahrzeug kam in einem Waldstück zum Stehen. © Priebe

Rhein-Neckar.Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 36 zwischen Mannheim und Schwetzingen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor die Seniorin am Montag gegen 9.50 Uhr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen.

In Fahrtrichtung Schwetzingen kam sie in einer Linkskurve auf Höhe der Rhenaniastraße in Mannheim-Rheinau nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. In einem Waldstück blieb ihr Fahrzeug schließlich stehen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Unfallverursacherin vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019