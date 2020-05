Auto erfasst Fußgängerin vor Heidelberger Einkaufszentrum

Heidelberg.Bei einem Unfall in Heidelberg sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, kam der Unfallverursacher mit seinem Auto erst im Eingangsbereich des Carre-Einkaufzentrums in der Rohrbacher Straße zum Stehen. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs und hatte beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren. Er fuhr über einen Gehweg und erfasste dabei eine Fußgängerin. Zudem riss er abgestellte Fahrräder mit.

Der Fahrer und die Fußgängerin wurden in Krankenhäuser gebracht. Rettungskräfte und Polizei waren am späten Abend noch im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.