Auto kollidiert mit Linienbus

Heidelberg.Ein Auto ist am Montagmorgen auf der B 535 in Höhe des Kurpfalzhof mit einem Linienbus kollidiert. Wie die Polizei auf Nachfrage angab, passierte der Unfall um 7:50 Uhr aus noch nicht vollständig geklärter Ursache. Infolge des seitlichen Aufpralls auf den Bus wurde der Pkw gegen eine Leitplanke gedrückt. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Laut DB-Betriebsleiter saßen in dem Bus etwa 100 Fahrgäste, die bei dem Unfall nicht verletzt wurden. Sie konnten an der Unfallstelle in einem anderen Bus weiterfahren. Der schwer beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

