Auto prallt gegen Bus

Der Linienbus und das Auto wurden stark beschädigt. © Priebe

Heidelberg.Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus haben sich eine 31-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer schwer verletzt. Die Polizei berichtete am Samstag, dass die Frau am Freitag gegen 19 Uhr auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd fuhr, als sie in Höhe des Hausackerweges eine rote Ampel missachtete. Der Busfahrer und sieben Fahrgäste blieben unverletzt, während die 31-Jährige und ihr Begleiter in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Die Schlierbacher Landstraße konnte erst nach einer gut zwei Stunden dauernden Unfallaufnahme wieder für den Verkehr freigegeben werden. hhf

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.08.2019