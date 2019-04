Auto prallt gegen Laternenmast

Der Audi der Unfallverursacherin landete an einer Laterne. © Priebe

Heidelberg.Stau und Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr waren die Folgen eines Unfalls auf der B 37 in Heidelberg, bei dem gestern Morgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei geriet die 44-Jährige zwischen Schlierbach und Am Karlstor aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ihr Audi rollte anschließend noch einige Meter entgegen der Fahrtrichtung, prallte gegen einen Bordstein und krachte schließlich gegen einen Laternenmast. Das andere Auto kam nach einigen Metern zwischen den Fahrspuren zum Stehen.

Die 44-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, die 59 Jahre alte Lenkerin des anderen Wagens trug leichte Blessuren davon. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, beide wurden abgeschleppt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 11 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Verkehr teilweise umgeleitet werden. Davon war auch der Busverkehr betroffen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019