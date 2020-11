Auto prallt gegen Laternenmast - Verkehrsbehinderungen in Richtung Innenstadt

Heidelberg.Wegen eines Unfalls am Montagnachmittag ist die Zufahrt in Richtung Heidelberg aus Richtung Wieblingen derzeit nur einspurig befahrbar. Verkehrsbehinderungen in der Vangerowstraße sind die Folge, meldete die Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen 14.15 Uhr an der Ecke Vangerowstraße/Emil-Maier-Straße gegen einen Laternenmast geprallt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020