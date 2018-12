Auto prallt gegen Mast

Heidelberg.Weil er betrunken war, hat ein 40-Jähriger in der Nähe von Heidelberg-Wieblingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei gestern mitteilte, war er am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr mit seinem Nissan auf der Landesstraße 637 in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. In einem Kreisverkehr kam der Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Mast einer Straßenlaterne. Der Aufprall war so heftig, dass dabei die Achse des Nissans brach – der Wagen blieb deswegen liegen.

1,26 Promille Alkohol

Als die Beamten sich um den Unfall kümmerten, stellten sie fest, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Daraufhin wurde dem 40-Jährigen noch eine Blutprobe entnommen, auch seinen Führerschein musste er abgeben. Der Mann muss sich nun auf ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefasst machen.

Am Wagen entstand ein Schaden von 3000 Euro – den Schaden an der Straßenlaterne konnte die Polizei noch nicht beziffern. fab

