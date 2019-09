Auto prallt in Linie 26

Der Unfall ereignete sich in Heidelberg-Kirchheim. © Priebe

Heidelberg.Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 26 hat am Mittwochmittag in Heidelberg-Kirchheim 20 000 Euro Schaden angerichtet. Eine Autofahrerin war nach Info der Polizei mit ihrem Pkw von der Wilhelm-Grieser-Straße in die Schwetzinger Straße gefahren und mit der Richtung Friedhof fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen. Um 14:30 Uhr fuhren die Bahnen wieder regulär. miro

Info: Bilderstrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019