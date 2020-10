Auto prallt in Römerstraße gegen Hydranten – ein Fahrstreifen gesperrt

Heidelberg.Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Römerstraße in Heidelberg ist derzeit eine Fahrspur in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein Auto kurz nach 8 Uhr kurz vor der Einmündung Hebelstraße gegen einen Hydranten. Der Hydrant ist derart beschädigt worden, dass momentan unkontrolliert große Mengen Wasser austreten können. Eine Unterführung ist mit Wasser vollgelaufen.

Die Feuerwehr ist im Einsatz.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020