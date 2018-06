Autobahn 5 am Wochenende gesperrt

Anzeige

Rhein-Neckar.Am kommenden Wochenende stehen wichtige Schritte für den Bau der neuen Brücke zwischen Eppelheim und Heidelberg-Pfaffengrund auf dem Plan. Das hat auch Folgen für Autofahrer: Die Autobahn 5 muss zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) mitteilt, soll die Sperrung von Freitag, 29. Juni, 22 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli, ebenfalls 22 Uhr, dauern.

Die alte Brücke war im vergangenen Oktober abgerissen worden. Weil sie mehr als 80 Jahre alt ist, muss sie nach Angaben der RNV erneuert werden. Während der Vollsperrung der A 5 wird der Verkehr umgeleitet: Von Frankfurt kommend führt die Umleitung ab dem Kreuz Weinheim über die A 659 Richtung Mannheim auf die A 6 und dort bis zum Walldorfer Kreuz – aus Karlsruhe kommend gilt die umgekehrte Richtung. Heidelberg und Mannheim sind aus Richtung Frankfurt ab Heidelberger Kreuz über die A 656 erreichbar, von Karlsruhe aus ab der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen über die B 535.

Kran hebt Träger ein

„Die Verantwortlichen der RNV und der ausführenden Baufirmen müssen sich an diesem Wochenende an einen sehr eng getakteten Zeitplan halten, um die Autobahnsperrung so kurz wie möglich zu halten“, teilt die Verkehrsgesellschaft mit. In der Nacht auf Samstag wird eine Baufirma demnach einen Kran aufstellen, außerdem werden sogenannte Verbund-Fertigteil-Träger über die gesperrte Autobahn angeliefert. Der Kran wird diese Brückenträger dann voraussichtlich bis zum Sonntagnachmittag einheben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe nutzt die Sperrung auch für Bauarbeiten an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen – so könne man die Beeinträchtigungen für Autofahrer auf ein kleines Zeitfenster beschränken, so die RNV.