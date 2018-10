Autobahn 5 wird gesperrt

Heidelberg.Die Autobahn 5 wird am kommenden Wochenende für 24 Stunden zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Grund sind die Bauarbeiten an der Brücke, die Heidelberg-Pfaffengrund mit Eppelheim verbindet. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gestern mitteilte, ist die Vollsperrung notwendig, da Verschalungen und Traggerüste entfernt werden müssen.

Mehrere Umleitungen

Für den Fernverkehr werden Umleitungen eingerichtet: Wer von Frankfurt nach Karlsruhe unterwegs ist, wird ab dem Kreuz Weinheim über die Autobahn 659 (Richtung Mannheim) und die Autobahn 6 (Richtung Heilbronn) zum Kreuz Walldorf geleitet. Reisenden aus der Gegenrichtung von Karlsruhe nach Frankfurt wird geraten dementsprechend ab dem Kreuz Walldorf über die Autobahn 6 nach Mannheim und die A 659 nach Weinheim zu fahren. Die Städte Heidelberg und Mannheim sind von Frankfurt kommend ab dem Kreuz Heidelberg über die Autobahn 656 erreichbar, aus Karlsruhe ab der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen über die Bundesstraße 535.

Anwohner sollen von den Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Der Brückenneubau soll Ende 2018 abgeschlossen sein. obit

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018