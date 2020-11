Autofahrer verwechselt Gaspedal und Bremse

Heidelberg.Ein Autofahrer hat in Heidelberg in der Rahmengasse Gaspedal und Bremse verwechselt, ist gegen zwei geparkte Autos gefahren und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf dem Marktplatz gegen 10.30 Uhr.

Der Mann beschädigte bei seiner Unfallfahrt auch einen Pfosten und wurde schließlich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020