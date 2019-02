Automaten beschädigt

Heidelberg.Zwei etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer sollen am Donnerstag gegen 15 Uhr versucht haben, einen Zigarettenautomaten in der Weststadt zu knacken. Eine Zeugin beobachtete, wie die unbekannten Männer aus einem Lokal in der Gaisbergstraße kamen, mit einem Hammer auf das Gerät einschlugen und schließlich in die Gaststätte zurückkehrten. Als Polizeibeamte dort vorfuhren, waren keine Männer mehr vor Ort, auf die die Beschreibung passen würde.

Die beiden Tatverdächtigen sollen vermutlich arabischer Abstammung sein. Einer von ihnen trug einen Bart, der zweite eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mitte unter Telefon 06221/99 17 00 in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019