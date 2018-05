Autorenpreis für Michail Krausnick

Anzeige

Heidelberg.Der erste „Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren“ geht an Michail Krausnick. Am Donnerstag, 7. Juni, um 19 Uhr wird er im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei (Poststraße 15) verliehen. Ein Umtrunk schließt sich an.

Der Schriftsteller Michail Krausnick erhält den erstmals vergebenen Preis der Heidelberger Autoren für seinen Roman „Weißer Bruder, Schwarzer Rock“. In seinem Text verarbeitete der 1943 in Berlin geborene Krausnick Berichte seines Ururgroßvaters, der 1847 für einige Jahre als Indianermissionar nach Michigan/USA geschickt wurde.

28 Einsendungen

Aus 28 bereits publizierten Einsendungen hat eine vierköpfige Vorbereitungs-Jury zunächst eine Longlist aus 18 Titeln und daraus die Shortlist aus 5 Prosatexten ermittelt. Der erste Preisträger wurde daraus von einer dreiköpfigen Jury ausgewählt. Diese Jury bestand aus der Schriftstellerin Marion Tauschwitz, dem Schriftsteller Salim Alafenisch und dem Professor Dr. Erik Schmid.