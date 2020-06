Autos nehmen an Bedeutung ab

Heidelberg.Bis zu 36 Prozent weniger Autoverkehr als noch in der ersten Märzwoche: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Autoverkehr im Heidelberger Stadtverkehr extrem zurückgegangen – die Nutzung des ÖPNV im übrigen auch. Ersteres belegen die aktuellen Zahlen von 17 Kfz-Zählstellen. Ansatzweise hat sich die Entwicklung indes auch schon im vergangenen Jahr abgebildet. Das ergibt sich aus der „Heidelberg-Studie“, welche die Stadtverwaltung zum siebten Mal bei der Forschungsgruppe Wahlen in Auftrag gegeben hat. Insgesamt ist es die 14. Untersuchung dieser Art. Die Basis dieser Analyse legten mehr als 1000 Befragungen, die vom 11. bis 14. November 2019 telefonisch geführt wurden. Ein Ergebnis: Der Anteil der Autofahrenden ist erstmals etwas gesunken.

Seit 2016 stieg die Anzahl derjenigen, die in der Stadt hauptsächlich mit dem Rad unterwegs sind, kontinuierlich. Nun gaben 40 Prozent der Befragten an, vorwiegend mit dem Rad in Heidelberg unterwegs zu sein. Für 27 Prozent der Heidelberger sind öffentliche Verkehrsmittel das Hauptfortbewegungsmittel, weitere 12 Prozent gehen meistens zu Fuß. 20 Prozent fahren größtenteils Auto.

„In Heidelberg haben wir 2019 den Klimanotstand ausgerufen, einen 30-Punkte-Klimaschutzplan beschlossen, und bundesweit sind Diskussionen um die Verkehrswende sowie den Klimawandel entfacht – besonders deutlich auch im Rahmen der ,Fridays for Future’-Demonstrationen. Vor diesem Hintergrund sind für uns die Ergebnisse des Schwerpunktthemas Verkehr besonders wertvoll“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Auch die Bevölkerung beschäftigt dieses Thema ganz besonders: 68 Prozent der Befragten bezeichneten den Verkehr als wichtiges Problem – der angespannte Wohnungsmarkt (25 Prozent) folgt erst mit großem Abstand. Die 50- bis 59-Jährigen (80 Prozent) sowie die 60- bis 69-Jährigen (79 Prozent) sehen den Verkehr als wichtigstes Problem. Im Norden der Stadt – ganz besonders in Handschuhsheim (82 Prozent) wird der Verkehr deutlich kritischer gesehen als im Süden (52 Prozent). Schlaglöcher, zu schmale Radwege und falsch parkende Autos werden am meisten als Kritikpunkte im eigenen Wohnumfeld genannt. „Die Umfrage zeigt, dass der Verkehr mit 68 Prozent noch häufiger als in den Vorjahren als wichtigstes Problem in unserer Stadt gesehen wird. Klar ist, dass die Verkehrsprobleme nur im Verbund lösbar sind. Wir müssen die ganze Region betrachten“, verweist Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck unter anderem auf die geplanten Radschnellwege. 35 Prozent der Befragten, die studieren, in Ausbildung oder erwerbstätig sind, benutzen hauptsächlich das Auto, um zu ihrer Arbeitsstelle oder Uni zu kommen. 32 Prozent fahren Rad, 22 Prozent nutzen den öffentlichen Nahverkehr und 9 Prozent gehen zu Fuß. Je weiter der Arbeitsort vom Wohnort entfernt liegt, desto eher wird für diesen Weg das Auto oder der Öffentliche Personennahverkehr genutzt, analysieren die Studienleiter.

Außerhalb eher mit Pkw unterwegs

Erstmals wurde bei einer „Heidelberg-Studie“ auch abgefragt, wie sich Heidelberger fortbewegen, wenn sie die Stadt verlassen. 58 Prozent steigen dann in ein Auto. Männer, 16- bis 29-Jährige sowie Familien mit Kindern nutzen überdurchschnittlich häufig das Auto für solche weiteren Touren.

Dass der ÖPNV ihnen zu teuer ist, sagen 42 Prozent. Dass Busse und Bahnen zu unzuverlässig oder zu unpünktlich sind, nennen 31 Prozent der Befragten als Grund dafür, eher mit Auto oder Rad oder zu Fuß unterwegs zu sein. Und 40 Prozent derer, die eher ÖPNV oder das Auto wählen, halten das Radfahren für zu gefährlich. 46 Prozent der Bürger wünschen sich mehr Radwege, 30 Prozent mehr Parkplätze und 18 Prozent breitere Gehwege.

