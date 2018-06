B 37: Der Verkehr rollt wieder

Anzeige

Heidelberg.Ein glückliches Ende für eine glücklose Baustelle: Gestern Nachmittag, 17 Uhr, konnte die Vollsperrung der Bundesstraße 37/Neckarstaden endlich aufgehoben und die Durchfahrt in beiden Richtungen für den Auto- und Busverkehr wieder freigegeben werden. Die Baustelle war in den vergangenen Wochen zu einem Ärgernis für viele Autofahrer geworden, denn durch die Vollsperrung und die Umleitung über den Schlossbergtunnel ist es immer wieder zu langen Staus gekommen.

So auch am vergangenen Wochenende, an dem die Schlossbeleuchtung besonders viele Besucher nach Heidelberg lockte. „Die Schlossbeleuchtung ist immer eine herausfordernde Situation. Aber eine Vollsperrung an einem so wichtigen Verkehrsknotenpunkt – das verkraftet die Stadt nicht. Da kam es schon zu längeren Wartezeiten“, berichtet Timm Herre, Pressesprecher der Stadt Heidelberg.

„Schwieriger als gedacht“

Nur für alle Fußgänger hatte die Sperrung Vorteile: Sie konnten die B 37 während der Schlossbeleuchtung zum Flanieren nutzen. Aber auch gestern, bis zur Freigabe der Strecke, sei die Verkehrslage noch angespannt gewesen. „In den Pfingstferien war die Situation nicht so problematisch“, sagt Herre. Aber im normalen Berufsverkehr hätten sich Behinderungen nicht vermeiden lassen. Herre ist daher froh, dass die Freigabe gestern ohne weitere Überraschungen ablief: „Wir sind erleichtert, dass der Verkehr auf der B 37, nach zwei Verzögerungen, jetzt wieder rollen kann.“