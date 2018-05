Bäckerei Mantei stellt Insolvenzantrag

Anzeige

Heidelberg.Die Heidelberger Bäckerei Mantei hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das bestätigte am Dienstagvormittag ein Sprecher der Mannheimer Insolvenzverwaltung "Schultze und Braun" auf Nachfrage. Der Antrag sei Ende April beim Amtsgericht Heidelberg eingegangen, am vergangenen Freitag sei Holger Blümle von "Schultze und Braun" zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Dieser verschafft sich nun einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und prüft Sanierungsoptionen, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Dienstag.

„Die Bäckerei Mantei erzielt im Wesentlichen positive Betriebsergebnisse in den Filialen und freut sich über eine hohe Zahl an zufriedenen Stammkunden“, berichtet Blümle. Jedoch belaste die Diskussion um den bisherigen Produktionsstandort das Unternehmen nachhaltig. „Es wird alles getan, die Heidelberger Traditionsbäckerei Mantei zu erhalten“, versicherte Blümle.

Der Verkauf in den zwölf Filialen der Bäckerei gehe vorerst wie gewohnt weiter. Die rund 80 Mitarbeiter des Unternehmens erhalten demnach bis Ende Juni Insolvenzgeld.