Bande stiehlt Rucksack

Anzeige

Heidelberg.Die Heidelberger Polizei ermittelt gegen vier junge Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Grund ist ein Vorfall, über den die Polizei gestern berichtete: Die vier Männer sprachen demnach am späten Samstagabend auf der Neckarwiese zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren an. Als diese aber kein Interesse an einem Gespräch zeigten, lief das Quartett in Richtung Wasserspielplatz. Kurz darauf entdeckten ein 18-Jähriger und sein 22-jähriger Freund, dass ein Rucksack fehlte. Sie fanden die vier Männer am Wasserspielplatz – diese waren gerade dabei, den Rucksack zu durchsuchen.

Das Quartett versuchte daraufhin zu flüchten. Zwei liefen in Richtung Ladenburger Straße, zwei konnten von Streifenbeamten festgenommen werden. Als die Polizisten die beiden Männer durchsuchten, fanden sie auch einen Autoschlüssel und Bargeld – beides gehörte dem 18-Jährigen.

Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um tunesische Staatsbürger im Alter von 18 und 19 Jahren. Von ihnen wurden DNA-Proben entnommen, danach kamen sie laut Polizei wieder auf freien Fuß. Die beiden anderen Verdächtigen werden noch gesucht. fab