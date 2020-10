Bangen vor zweiter Welle

Heidelberg.Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Agentur für Arbeit Heidelberg im Vergleich zum Vormonat gesunken. Allerdings gab es mit Blick auf Oktober 2019 einen deutlichen Anstieg. 18 016 Arbeitslose waren im Oktober gemeldet, 628 weniger als im September. Es sind 4240 mehr als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7 Prozent.

Die Situation der Unternehmen und Betriebe zeigt sich auch im weiter großen Bedarf an Arbeitsverkürzung. 7171 geprüfte Anzeigen zur Kurzarbeit sind seit April eingegangen. 93 238 Beschäftigte sind davon betroffen.

„Die Entwicklung der Zu- und Abgänge in und aus der Arbeitslosigkeit lassen mich hoffen, dass es uns perspektivisch gelingt, die Arbeitslosigkeit, die coronabedingt überdurchschnittlich gestiegen ist, in einem angemessenen Zeitraum auch wieder abzubauen. Vorausgesetzt eine zweite Infektionswelle macht uns hier keinen Strich durch die Rechnung“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Auch der Stellenbestand ist seit Juni kontinuierlich wieder angestiegen. Ungefähr zwei Drittel der bei uns gemeldeten Stellen sind für Fachkräfte. Allein im Handel werden in der Region 500 Mitarbeiter gesucht. miro

