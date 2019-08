Barbetreiber gehen in die Offensive

Heidelberg.Zwei Wochen nach einem Gerichtsurteil zugunsten strikterer Sperrzeiten für die Gastronomie in der Heidelberger Altstadt gehen die Kneipiers in die Offensive. „Wir rufen die Stadt und den Gemeinderat Heidelberg dazu auf, bei der Tagung am 17. Oktober sich entschieden gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe auszusprechen“, heißt es in einer Petition des „Kneipenaffens“, eines Zusammenschlusses von Bar-Betreibern. Forciert hat die Online-Petition der 31-jährige Daniel Adler, Leiter einer Werbeagentur. Seit Dienstag kamen fast 5000 Unterschriften für die Petition mit dem Hashtag #rettetdiealtstadt zusammen – das Schlagwort dient dazu, das Thema in sozialen Netzwerken zu verbreiten. lsw/sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019