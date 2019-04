Basis völlig neuer Therapien

Heidelberg.„Die Wissenschaftler der kommenden Jahre sind diejenigen, die unsere Gesellschaft am grundlegendsten verändern werden“, ist sich Jan Ellenberg sicher. Den Schlüssel dafür sieht der Leiter der Abteilung Zellbiologie und Biophysik am Europäischen Laboratorium für Mikrobiologie (EMBL) in Heidelberg in den „revolutionären Technologien“, die molekulare Prozesse sichtbar machen können. „Das kann der Grundstein für völlig neue Therapien sein“, sagt er.

Um eben diesen Wissenschaftlern Zugang zu den modernsten Technologien der Mikroskopie zu ermöglichen, baut das EMBL seit Anfang des Jahres ein neues Laborgebäude, das sogenannte Imaging Centre (übersetzt: Bildgebungszentrum). Gestern wurde dafür der Grundstein gelegt. Insgesamt 48 Millionen Euro soll der Neubau kosten, bis 2021 soll er fertiggestellt sein. „Uns ist es wichtig, die Technologien auch nach außen verfügbar zu machen“, sagt Ellenberg, der auch Projektleiter des Imaging Centre ist und der auf weitere Durchbrüche – unterstützt durch das EMBL – hofft. Bis zu 300 Gastwissenschaftler sollen pro Jahr künftig an den Geräten ausgebildet werden. Ein weiteres Ziel sei es, die Technologien in Kooperation mit den Partnern aus der Industrie stetig weiter zu entwickeln und sie einem breiten Markt verfügbar zu machen.

Was die Welt zusammenhält

„Nur Offenheit und Austausch ermöglichen Spitzenforschung und Innovation“, betont Christian Luft, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Er ist sich sicher, dass das Projekt die technologischen Möglichkeiten nicht nur ausreizen wird. „Die Kooperation des EMBL mit Partnern aus der Industrie wird die Forschung zur hochauflösenden Mikroskopie weiter voranbringen“, prophezeit er. „Wenn wir erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält, eröffnet uns das völlig neue Möglichkeiten.“ Als „Ausbildungs- und Trainingszentrum der Spitzenklasse“ sei das EMBL ein „Schmelztiegel für europäische Wirtschaftsforschung“. Die Einrichtung beweise darüber hinaus, „dass nicht Abschottung und Eigenbrötlerei, sondern Austausch und Information Spitzenforschung ermöglichen“.

„Das neue EMBL Imaging Centre passt sich hervorragend in das einzigartige Umfeld wissenschaftlicher Einrichtungen in Heidelberg ein und es wird weit über die Landesgrenzen hinaus strahlen“, meint Theresia Bauer (Grüne), Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Neben Bauer und Luft waren auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und etliche Firmenvertreter unter den mehr als 150 Gästen bei der Grundsteinlegung.

Ermöglicht und finanziert wird das Projekt durch eine Zusammenarbeit zwischen Ministerien und Unternehmen: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung übernimmt 30 Millionen Euro der Kosten. Das Land Baden-Württemberg trägt 3,3 Millionen Euro der Baukosten plus den Erbzins. Das EMBL steuert aus dem eigenen Etat zwei Millionen Euro bei und durch verschiedene Beiträge von Industriepartnern (Thermo Fisher Scientific, Leica und Zeiss) sowie durch Spenden der Boehringer Ingelheim Stiftung und HeidelbergCement kommen weitere 13 Millionen Euro zusammen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019