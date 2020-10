Baulfällarbeiten in der Ortsdurchfahrt Ilvesheim

Heidelberg.Am 6. Oktober sollen Baumfällarbeiten in der Ortsdurchfahrt Ilvesheim vorgenommen werden. Wie die Stadtverwaltung Heidelberg am Freitag mitteilte, soll von 9 bis 15 Uhr an der Landstraße 542 kurz vor der Neckarbrücke daran gearbeitet werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit von der Polizei geregelt. Zeitweise könne es auch zu minutenweisen Sperrungen der Strecke kommen. Diese würden so getaktet, dass der Öffentliche Personennahverkehr dadurch nicht beeinträchtigt wird.

