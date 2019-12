Baum brennt von innen

Ein Baumbrand hat am Mittwoch die Heidelberger Feuerwehr beschäftigt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage des „MM“ mitteilte, hat ein sehr alter und großer Baum an der Neckarwiese geschwelt. „Der Baum ist innen hohl“, erklärte der Sprecher. „Offenbar haben Kinder oder Jugendliche gezündelt oder einen Feuerwerkskörper in den Hohlraum geworfen.“ Die Feuerwehr hätte „mit allen Mitteln“ versucht, den Schwelbrand zu löschen. „Wasser, CO2, Schaum – wir haben sogar Pulver genommen. Nichts hat gewirkt.“

20 Meter hohe Pappel

Aufgrund dessen hätten die Feuerwehrleute einen Fachmann vom Landschaftsamt hinzuziehen müssen. Die Wurzeln und Löcher im Baum deckten sie nun mit Sand ab, um die Luftzufuhr zu verhindern. „Am Donnerstag schauen wir dann, was passiert“, so der Sprecher.

Bei dem brennenden Baum handelt es sich um eine etwa 20 Meter hohe Pappel. Diese steht am Wasserspielplatz an der Heidelberger Neckarwiese, in der Nähe des DLRG-Häuschens, wie der Sprecher erklärte. „Ein riesengroßer Baum“ mit einem Durchmesser von rund drei Metern. „So etwas hatten wir auch noch nie. Das war total kurios.“ jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019