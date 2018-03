Baumsauna bietet 50 Plätze

Anzeige

Weinheim.Das Freizeitbad Miramar hat eine neue Baumsauna in Betrieb genommen. Blockbohlen aus Polarfichte bilden die Außenwände. Die Sauna ruht auf einem vermeintlichen Baumstamm. Tatsächlich besteht die Tragekonstruktion aus Stahlbetonstützen, die mit Faserbeton und einer künstlichen Rindenstruktur verkleidet wurden. Im Inneren finden die Gäste eine Aufgusssauna, die Platz für etwa 50 Personen bietet. Die Gesamthöhe der Baumsauna beträgt nach Angaben des Miramar etwa 8,50 Meter, sodass man von der obersten Saunabank einen Blick auf den Waidsee genießen könne. Gekostet hat die Baumsauna rund 800 000 Euro. Damit setzt das Miramar seinen Kurs fort, kontinuierlich in das Erlebnisbad zu investieren. Es lockt nach früheren Angaben des Betreibers pro Jahr mehr als 700 000 Besucher an.

Unterdessen wird in Weinheim die Parkplatz-Problematik rund um das Freizeitbad diskutiert. Die Miramar-Betreiber haben einen Bodengutachter beauftragt. Dieser soll prüfen, unter welchen Voraussetzungen auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes ein Parkhaus errichtet werden könnte. Eigentümer Marcus Steinhart spricht von 400 bis 500 zusätzlichen Stellplätzen – das würde nahezu einer Verdoppelung der Kapazität des befestigten Parkplatzes am Miramar entsprechen. Vor Ende 2019 ist mit einer Realisierung des Vorhabens nicht zu rechnen. pro