Baustellenplan informiert Pendler

Heidelberg.Staus nerven Pendler. Damit diese sich wenigstens gut darauf einstellen können, hat die Stadt Heidelberg alle Baustellen – die den Verkehrsfluss beeinträchtigen – im neuen Baustellenplan zusammengefasst. Auf dem Flyer ist anhand eines Stadtplans zu sehen, welche Arbeiten an Hauptverkehrsstraßen geplant sind und wie lange sie voraussichtlich dauern.

„Der Verkehr wird von den Bürgern als wichtigstes Problem in der Stadt wahrgenommen – das hat die jüngste Heidelberg-Studie wiederholt gezeigt“, so Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Im aktuellen Doppelhaushalt investiere die Stadt 36 Millionen Euro in gut ausgebaute Straßen, Radwege und den öffentlichen Nahverkehr. Die temporären Beeinträchtigungen durch den Bau seien der Preis für die Verbesserung der Infrastruktur. Der neue Baustellenplan soll Pendler und Heidelberger nun frühzeitig informieren, wo sie vielleicht etwas mehr Zeit einplanen müssen.

Kanalsanierung bis 2020

Die Stadt stimme ihre Bauvorhaben mit den Stadtwerken Heidelberg, der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv), dem Abwasserzweckverband sowie anderen Bauträgern ab. „In diesem Jahr gehören drei Teilprojekte des Mobilitätsnetzes zu den wichtigsten Baustellen“, sagt Reiner Herzog, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement: „Der Umbau von Czernyring und Montpellierbrücke für die Bahnstadt-Straßenbahn (bis Dezember 2018), der Neubau der Autobahnbrücke für die Straßenbahn nach Eppelheim (bis Ende 2018) und der Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof Nord (Mai bis März 2020). Letzterer werde den Verkehrsteilnehmern einiges abverlangen. „Die wohl umfangreichste Tiefbaumaßnahme in diesem Jahr ist die Kanalsanierung in der Hauptstraße Ost“, sagt Jürgen Weber, Leiter des Tiefbauamtes. Bis Oktober 2020 werde auf einer Länge von 440 Metern der mehr als hundert Jahre alte Mischwasserkanal zwischen Karlstor und Mönchgasse saniert. Hinzu kämen Leitungsarbeiten für Gas, Wasser, Fernwärme und Strom sowie der Vollausbau der Straße.