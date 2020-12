Beamtin über Fuß gerollt

Heidelberg.Die Überprüfung der Einhaltung von Corona-Verordnungen gehört zum Alltag von Ordnungskräften. 860 Verwarnungs- und Bußgelder sind von der Stadt in diesem Jahr (Stand Mitte Oktober) wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung verhängt worden. Am Montag ist es in Heidelberg bei einer Kontrolle zu einem Angriff auf eine Polizeibeamtin gekommen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim am Dienstag mit.

Gegen 16 Uhr habe sie in einem Park in der Kurfürsten-Anlage eine Gruppe von acht Personen anzeigen wollen. Zeugen hatten gemeldet, dass die Gruppe gegen den Mindestabstand, die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit verstoßen würde. Als die Beamten die Personalien aufnehmen wollten, soll sich eine 47-jährige gehbehinderte Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Bewegung gesetzt haben. Sie überfuhr den Fuß der Frau und beleidigte sie. Anschließend schlug die aufgebrachte Dame nach einer weiteren Polizistin und verletzte diese leicht an der Hand. Die wieder beruhigte Frau wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle begleitet und anschließend entlassen. miro

