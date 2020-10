Befragung per Kamera

Heidelberg.Rund 2800 Patienten werden in der Region jedes Jahr telemedizinisch auf einen möglichen Schlaganfall untersucht. Das teilt das Universitätsklinikum Heidelberg anlässlich des Welt-Schlaganfalltags an diesem Donnerstag mit.

Die „Stroke-Unit“ der Neurologie arbeitet mit sieben Kliniken der Umgebung in einem Teleneurologie-Netzwerk zusammen. Beim Verdacht auf einen Schlaganfall zählt häufig jede Sekunde. Allerdings kann nicht in allen Fachabteilungen rund um die Uhr ein Experte vor Ort sein. Dann unterstützen die Experten des Heidelberger Zentrums. Die Untersuchung des Patienten erfolgt mit einer fernsteuerbaren hochauflösenden Kamera durch ein Mitglied des Teleneurologieteams am Uniklinikum. „Patienten die schnell nach Einsetzen der Symptome behandelt werden, haben häufiger keine oder nur geringe langfristige Einschränkungen“, erklärt Neurologie-Direktor Wolfgang Wick.

