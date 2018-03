Behinderungen am Gaisbergtunnel

Anzeige

Heidelberg.Wegen Sanierungsarbeiten am Umspannwerk Ost kommt es morgen Abend zu Verkehrseinschränkungen am Gaisbergtunnel. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit. Zwei jeweils 70 Tonnen schwere Transformatoren sollen an diesem Abend zwecks Überholung zu einer Fachfirma transportiert werden. Dazu werde bereits am frühen Morgen gegen 4 Uhr ein Kran an der Zufahrt zum Adenauerplatz 8 aufgebaut. Gegen 19 Uhr sollen der Radweg sowie eine der beiden Straßenspuren zwischen Gaisbergstraße und -tunnel gesperrt werden – voraussichtlich bis 22 Uhr. Während dieser Zeit finde die Umladung der Transformatoren mit Hilfe des Krans auf zwei Tieflader statt, schreiben die Stadtwerke.