Bei Fluchtversuch Mobiltelefon verloren

Anzeige

Heidelberg.Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, des Einbruchs und des versuchten Einbruchs hat ein Heidelberger Richter einen Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erwirkt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilen, soll der Mann am 10. Februar in einem Supermarkt in der Kurfürstenanlage Lebensmittel im Wert von acht Euro entwendet haben.

Anderthalb Wochen später, am 20. Februar, soll der Marokkaner im Patrick-Henry-Village mit weiteren Tätern in einen Gemeinschaftsraum einer abgeschlossenen Wohnung in der Flüchtlingsunterkunft eingedrungen sein. Dort entwendeten sie eine Lautsprecherbox, ein Mobiltelefon und ein Ladekabel. Während der 28-Jährige und ein weiterer mutmaßlicher Täter unmittelbar von der Polizei festgenommen wurden, konnten weitere Tatverdächtige mit der Beute fliehen.

Wenig später, nach der Aufnahme der Personalien auf dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, soll der Tatverdächtige versucht haben, durch ein offenes Küchenfenster in eine Wohnung in der Schwetzinger Straße einzudringen. Als die Bewohnerin den Mann auf dem Fensterbrett erblickte, schrie sie laut, weswegen sich der mutmaßliche Einbrecher zurückzog. Bei seiner Flucht verlor er sein Mobiltelefon, wodurch die Polizei ihn identifizierte.