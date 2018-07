Bei Regen über B 37 geschleudert

Anzeige

Heidelberg.Vermutlich zu hohes Tempo auf regennasser Fahrbahn ist die Ursache für einen teuren Unfall auf der B 37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg. Wie die Polizei gestern meldete, schleuderte der Fahrer eines Audi A 5 am Sonntag kurz nach 17 Uhr über zwei Gegenfahrbahnen und schrammte an einer massiven Stützmauer entlang. Dabei riss er mehrere Entwässerungsrohre ab, drehte sich um 180 Grad und krachte mit einem BMW zusammen. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des BMW kamen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden an den Autos bezifferte die Polizei auf mehr als 40 000 Euro. bjz