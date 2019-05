Bei Schlägerei verletzt

Heidelberg.Bei einer Schlägerei auf einem Spielplatz hinter dem Rewe-Einkaufsmarkt „Im Franzosengewann“ sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag meldete, waren an der Auseinandersetzung am Samstagmittag vier Personen beteiligt. Die alarmierten Beamten fanden auf dem Fußweg hinter dem Einkaufsmarkt einen 41-Jährigen mit Gesichtsverletzungen, der angab, Streit mit einem 29-Jährigen gehabt zu haben. Es seien auch ein Messer und eine Flasche „im Spiel“ gewesen.

Den Kontrahenten konnte kurz darauf eine weitere Streife ausfindig machen. Auch er war verletzt. Er stand unter Alkoholeinfluss und war aggressiv. Das Messer und die Glasfalsche stellten die Ordnungshüter sicher. Beide Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die weiteren beteiligten Personen sind der Polizei namentlich bekannt. Hinweise unter Tel. 06221/34 18-0. jei

