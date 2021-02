Beigabe zum Mittagessen

Heidelberg.Am Aschermittwoch, 17. Februar, erwartet Studierende in den Heidelberger Mensen eine besondere – und praktische – Überraschung: Wer an diesem Tag im Zeughaus oder in der Zentralmensa des Studierendenwerks Heidelberg sein „Mensa-to-go“-Menü abholt, bekommt eines von insgesamt 1000 Paketen mit FFP2-Maske und Desinfektionsmittel gratis dazu. Darauf weist das Studierendenwerk hin. So lange der Vorrat reicht, werden die Hygiene-Care-Pakete an die Mittagsgäste verteilt. red

In den Heidelberger Mensen werden Masken verteilt. © Studierendenwerk HD

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.02.2021