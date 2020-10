Beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten beobachtet

Heidelberg.Mit einem Trennschleifer und einem Brecheisen hat sich ein Unbekannter gegen drei Uhr am Donnerstagmorgen an einem Zigarettenautomaten in der Marktstraße zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie der Täter sein Vorhaben plötzlich abbrach, das Werkzeug in einer schwarzen Tasche verstaute und zu Fuß davon lief. Der Mann soll 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er trug eine olivgrüne Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und einen schwarzen Mundschutz. Hinweise an: 06221/3 41 80.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020