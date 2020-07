„Besser als im Klassenraum“

Heidelberg.Papier und Stifte können die Schüler der 5b an diesem Tag ausnahmsweise im Klassenraum lassen. Stattdessen nimmt jeder eine Becherlupe mit. Die Aufgabe: Sie sollen in der kleinen Grünanlage am Rande der Südstadt drei Lebewesen finden, sich überlegen, was diese zum Leben brauchen und wie der Mensch sie schützen kann. Schnell haben die Schüler Erfolg: Sie finden eine Streifenwanze, eine Hummel,

...