Besser wenig wechseln

Rhein-Neckar.Ältere und chronisch kranke Menschen sind besonders gefährdet, durch eine Infektion mit dem neuen Coronavirus die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 zu bekommen.

Auch besteht für sie eine höhere Warscheinlichkeit, einen schweren Krankheitsverlauf durchmachen zu müssen. Ambulanten Pflegekräften und -diensten stehen besonders in der Verantwortung. In einem Schreiben an die Pflegedienste hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises jetzt Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen zusammengestellt. So sollen die Mitarbeiter bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen zu unterstützt werden.

Lob für Pflegepersonal

„Wir wissen um die Qualität der hiesigen ambulanten Pflegedienste, aber auch um deren Dilemma: Die Pfleger wollen für ihre Patienten und Kunden da sein, ihnen zuhören, sie versorgen und trösten – dürfen dabei aber gleichzeitig nicht die eigene Gesundheit oder die der Senioren gefährden“, erklärt Rainer Schwertz, der Leiter des Gesundheitsamtes, das auch für Heidelberg zuständig ist.

Eine möglichst tägliche Aktualisierung der RKI-Empfehlungen sowie möglichst wenige Wechsel bei der Personalzuordnung sind Beispiele für Empfehlungen. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020