Bestätigung für Forscher

Heidelberg.Große Freude am Heidelberger Universitätsklinikum: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) würdigt die Arbeit von zwei Sonderforschungsbereichen (SFB) – und setzt die Unterstützung in einer zweiten Förderperiode fort. Insgesamt 24,3 Millionen Euro fließen in die Infektionsforschung und in ein Projekt aus der Diabetesforschung.

„Reaktive Metabolite als Ursache diabetischer Folgeschäden“ ist der SFB unter Regie von Peter Nawroth überschrieben. Der Professor, Ärztliche Direktor und Spezialist für Endokrinologie, Stoffwechsel und Klinische Chemie erforscht die Spätfolgen der im Volksmund „Zuckerkrankheit“ genannten Diabetes. In der ersten Förderperiode gab es 9,3 Millionen Euro Fördermittel, nun kommen 11,2 Millionen hinzu. Neben der Medizinischen Fakultät Heidelberg sind die Medizinische Fakultät Mannheim der Uni Heidelberg und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) beteiligt.

Einen etwas sperrigen Namen hat auch der SFB 1129 von Hans-Georg Kräusslich, dem Geschäftsführenden Direktor des Zentrums für Infektiologie: „Integrative Analyse der Replikation und Ausbreitung pathogener Erreger“. Mit Physikern, Chemikern und Biowissenschaftlern der Heidelberger Uni, des EMBL, des Max-Planck-Instituts und des DKFZ gehen die Mediziner der Frage nach, wie sich Viren und Parasiten im Körper verbreiten und gehen von einem Wechselwirkung zwischen Erreger und Wirtsorganismen aus. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf HIV-, Malaria-, Grippe- und Hepatitisinfektionen. miro