Betriebe profitieren von Musikfestival

Heidelberg.Investition in Kultur ist wirksame Wirtschaftsförderung. Das ist das Ergebnis einer Studie zum „Heidelberger Frühling“, die die Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) verfasst hat. Sie zeigt, wie stark und unmittelbar regionale Unternehmen von dem Musikfestival profitieren. Für jeden Euro, den die Stadt in den „Heidelberger Frühling“ investiere, flössen über vier Euro der Heidelberger Wirtschaft zu. Die Befragung fand während des Hauptfestivals 2016 statt, dabei wurden über 1 000 Teilnehmer rekrutiert, die dann an der Online-Befragung teilnahmen. Ergebnis: Unter den Besuchern des „Heidelberger Frühlings“ sind überdurchschnittlich viele junge Klassikfans, zudem ist das Publikum besonders gebildet und kaufkräftig. 92 Prozent der auswärtigen Besucher kommen gezielt für das Festival in die Stadt. Hotels und Restaurants profitieren am meisten. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018