Betriebshof-Frage weiter offen

Heidelberg.Es ist diejenige von drei möglichen Varianten, die wohl alle am wenigsten gewünscht haben: Beim Bürgerentscheid in Heidelberg haben zwar die Initiatoren die Mehrheit der Wähler mobilisieren können – aber es fehlten am Ende rund 3000 Stimmen, um das Ergebnis bindend für die Stadtverwaltung zu machen. Die Wahlbeteiligung lag bei fast einem Drittel (30,4 Prozent).

Genau 22 057 „Ja“-Stimmen

...