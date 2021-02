Betriebshof mit Grünfläche

Heidelberg.Eine 25 mal 150 Meter große neue Grünfläche an der Emil-Maier-Straße soll den Stadtteil Bergheim aufwerten, wenn der RNV-Betriebshof einmal modernisiert ist: Stadt und Nahverkehrsunternehmen haben die Planung für den frühestens 2025 beginnenden Umbau ausgearbeitet. Oberbürgermeister Eckart Würzner und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck haben den Stand der Dinge am Montag in einem

...