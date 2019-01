Betrüger bestiehlt 84-jährige Frau

Heidelberg.Eine 84 Jahre alte Seniorin ist im Heidelberger Stadtteil Kirchheim Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelte am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Unbekannter an der Tür und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Frau im Brennerweg. Er verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch und verließ das Appartement nach einiger Zeit wieder. Erst da bemerkte die 84-Jährige, dass ihr Geldbeutel mit einem unbekannten Bargeldbetrag und Ausweisen sowie eine Tasche, in der sich ebenfalls Geld befand, fehlten.

Der Täter soll etwa 50 Jahre alt sein und sehr kurzes Haar oder Glatze tragen. Er hat eine kräftige Statur und war mit dunkler Jacke und Hose bekleidet. Hinweise unter Telefon 06221/34 180. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019