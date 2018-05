Betrüger erbeuten 20 000 Euro

Heidelberg.Weil sie einer Masche von Trickbetrügern aufgesessen sind, haben Eheleute aus Heidelberg 20 000 Euro verloren. Nach Polizeiangaben von gestern erhielt der ältere Mann am Dienstagnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Neffen. Dieser gab an, 20 000 Euro für einen Immobilienkauf zu benötigen. Da der Senior dem vermeintlichen Neffen glaubte, holte er das Geld bei der Bank und übergab es an

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018